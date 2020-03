Michael Phelps: Espérons que le taux de suicide chez les athlètes n’augmentera pas

Michael Phelps dit que la dépression l’a conduit à ne pas vouloir vivre 2:42

(. espagnol) – Michael Phelps dans une interview avec NBC Sports a soutenu le report des Jeux olympiques de Tokyo, mais a également exprimé sa préoccupation au sujet de la santé mentale des athlètes – l’ancien nageur le plus décoré de tous les temps aux Jeux olympiques avec un record de 28 médailles, 23 d’entre eux d’or, il a fait une interview téléphonique avec Tim Layden sur NBC Sports.

“J’espère vraiment, vraiment, que nous ne verrons pas une augmentation du taux de suicide des athlètes à cause de cela. Parce que la santé mentale est la chose la plus importante ici. Ce report est des eaux inconnues. Nous n’avons jamais vu cela auparavant. C’était la bonne décision, mais ça me brise le cœur de penser aux athlètes », a déclaré Phelps.

Phelps a déjà parlé de ses difficultés avec la dépression en disant qu’il avait envisagé de se suicider et comment il espère pouvoir aider les autres à combattre la maladie.

Dans une interview à . en 2018, menée par Patrick Snell de . World Sport, le multiple champion olympique a déclaré qu’il aimerait faire une différence.

“J’aimerais pouvoir sauver une vie si je le peux. Vous savez pour moi que c’est plus important que de gagner une médaille d’or. » Ce que je fais maintenant est très excitant. C’est difficile, c’est difficile mais c’est amusant pour moi. C’est ce qui me pousse à sortir du lit tous les matins. “

“J’étais prêt à entendre que les Jeux seraient reportés”

Dans l’interview avec NBC Sports, Phelps a déclaré qu’il n’avait pas été surpris par la décision de reporter le rendez-vous à Tokyo, mais estime qu’ils ont tardé à le faire.

«Je ne voyais pas comment tout fonctionnerait. Nous avons eu des problèmes dans le passé, la qualité de l’air à Pékin (2008) et le virus Zika à Rio, mais c’est plus important. Cela ne semblait pas être quelque chose qui pouvait être géré ou contrôlé. Je n’ai tout simplement pas vu les points se connecter. “

Regardez ici les lignes de soins et de prévention du suicide en Amérique latine et en Espagne.

Appelez le 1-800-273-8255 aux États-Unis pour contacter la National Suicide Prevention Line. Fournit une assistance gratuite et confidentielle 24 heures par jour, sept jours par semaine, aux personnes en crise suicidaire ou en détresse. Vous pouvez en savoir plus sur leurs services ici, y compris leur guide sur ce qu’il faut faire si des signaux de suicide sont identifiés sur les médias sociaux. Vous pouvez également appeler le 1-800-273-8255 pour parler à quelqu’un de la façon dont vous pouvez aider une personne en crise. Composez le 1-866-488-7386 pour TrevorLifeline, un service de conseil en prévention du suicide pour la communauté LGBTQ.

Pour une assistance en dehors des États-Unis, l’Association internationale pour la prévention du suicide fournit un répertoire mondial de ressources et de lignes directes internationales. Vous pouvez également vous adresser à Befrienders Worldwide.

