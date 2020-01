Michelle Obama partage sa liste de musique qui comprend Bruno Mars et Ed Sheeran | personnes

L’ancienne dame des États-Unis, Michelle Obama, a partagé sa liste de chansons préférées ce dimanche, y compris des chansons de Cardi B, Bruno Mars et Ed Sheeran, pour offrir “un peu d’inspiration” à ses followers avec l’entrée de la nouvelle année.

Dans la playlist de 35 chansons préférées que l’avocat charismatique a mise en place, entre autres “Soulmate”, par Lizzo, “Press”, par Cardi B, “Apeshit”, par The Carters, “Perm”, par Bruno Mars et “Cross Me” d’Ed Sheeran avec Chance the Rapper & PnB Rock.