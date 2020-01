Microsoft lance son navigateur Edge Chromium, avec Google open source | Couverture

Le géant américain des logiciels Microsoft a lancé ce mercredi, et après des mois de tests, la version finale de son nouveau navigateur Internet Edge Chromium, basée sur l’open source de Google et disponible pour les systèmes d’exploitation Windows et macOS.

À partir de ce même mercredi, tout utilisateur qui le souhaite peut télécharger gratuitement Edge Chromium, et ceux qui ont installé Windows 10 recevront dans les prochains mois une mise à jour du système qui remplacera automatiquement le navigateur actuel par le nouveau.