Miguel Ángel Jiménez remporte son neuvième tournoi vétéran à Hawaï | Sports pratiques

Miguel Angel Jimenez continue d’augmenter sa légende après avoir remporté le Championnat Mitsubishi Electric de Hawaï, où il a vaincu dans un bris d’égalité passionnant deux autres grands joueurs de golf, Ernie Els et Fred Couples, et a déjà neuf tournois dans le circuit des vétérans américains.

Le golfeur de Malaga, qui avait déjà obtenu la première place dans ce tournoi du Champions Tour de l’édition 2015, était le seul représentant du tournoi espagnol et a commencé le dernier jour de la troisième position, à seulement deux coups du leader provisoire, l’Américain Woody austin, rapporte la Fédération royale espagnole de golf (RFEG).

Jiménez, avec 56 ans récemment accompli, avait précédemment délivré une magnifique carte de 64 coups le premier jour qui l’a conduit à la direction avant de terminer en clubhouse avec 71 coups au second.

Le joueur andalou a commencé le dernier tour de ce tournoi hawaïen à deux coups de tête, mais une carte de 67 coups, avec six birdies et un bogey, et le défilé du leader, Woody Austin, avec 73, l’ont placé au sommet de la classification.

Cependant, deux autres légendes telles que Fred Couples et Ernie Els, ont exercé le contrepoids du joueur espagnol, et avec des cartes de 67 et 65 coups, respectivement, ont réussi à atteindre Miguel Ángel Jiménez en premier lieu avec un total de 202 coups.

Casse-tête passionnant

De cette façon, il est venu à un bris d’égalité intense, où les Espagnols se sont démarqués. Fred Couples Il a été le premier éliminé en signant un bogey, tandis que ses deux adversaires ont fait la paire.

Et dans la main décisive contre Ernie Els du trou suivant, le joueur de Churriana Il a obtenu un grand birdie que le joueur sud-africain n’a pas pu égaler.

Miguel Ángel Jiménez devient ainsi le premier golfeur espagnol pour obtenir une victoire en 2020.

D’énormes médaillés

Jiménez compte désormais neuf victoires au Champions Tour. Il a gagné lors de sa première apparition – c’était dans le Greater Gwinnett Championship, disputé en avril 2014 -, il a terminé huitième du deuxième et en janvier 2015, il a remporté le Mitsubishi Electric Championship.

Déjà en 2016, il a remporté le Mississippi Gulf Resort Classic, succès répété en 2017, quand il a dépassé l’Américain Gene Sauers dans des séries éliminatoires passionnantes.

Par la suite, en mai 2018, il a remporté dans les Régions Tradition, la première majeure obtenue par un Espagnol dans le domaine professionnel senior. Début juillet, il était à deux doigts de remporter également le US Senior Open Championship, un succès qui n’a fait qu’empêcher le succès de l’Américain David Toms.

Quelques jours plus tard, fin juillet, Miguel Ángel Jiménez a consolidé sa carrière avec une victoire retentissante au Senior Open, un autre du Grand intégré à la fois au Circuit européen senior et au Champions Tour.

