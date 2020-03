Miguel Pérez conquiert son troisième ITF Junior à Alger | Sports pratiques

Le jeune joueur de tennis de Castellón Miguel Pérez Peña Il a commencé 2020 en pleine forme et cela a été démontré à Alger, la capitale de l’Algérie, où il a remporté une grande victoire sur le circuit mondial Tournée mondiale de tennis de l’ITF.

L’athlète valencien ajoute ce trophée à ceux qui ont déjà obtenu la saison dernière dans les carrés de Limassolà Chypre et en Dijon, en France, en plus d’être également planté dans la grande finale du tournoi disputé à Majadahonda.

Son succès dans la capitale de l’Algérie a été très travaillé et même dans la grande finale, il a dû vaincre l’une des idoles locales, Matis Amier, qu’il a battu par un double 6-4. Cependant, cette fois, Pérez Peña a fini par prendre le titre sans renoncer à un seul set, ce qui démontre cette condition de première série de tournois.

En route vers la gloire finale, il a battu lors de sa première rencontre le sud-africain Willem Roosenchoon (6-1 et 6-1), le Français invité par l’organisation, Tom Gonindard (6-0 et 6-0), l’Algérien, autre favori du public, Aymen Abderrahmene Al Moussa, en quarts de finale (6-1 et 6-4) et le Français Marceau Fouilhoux (6-1 et 7-6) en demi-finale avant d’affronter le match pour le titre contre l’Algérien Amier précité.

Cette victoire confirme à nouveau que le tennis espagnol continue d’avoir une base solide de joueurs qui viennent de derrière et que peu à peu ils grandissent de plus en plus vite.

Nicolás Álvarez, finaliste en Tunisie

Aussi, cette semaine, le jeune espagnol Nicolás Álvarez Il a atteint la fin du M15 Monastir 8 (Tunisie), disputé sur terrain dur, une rencontre dans laquelle il allait céder au Français Laurent 6-2 et 6-3.

Finalement, Ricardo Ojeda Il a décroché le titre au tournoi M15 Vale Do Lobo, au Portugal, après avoir remporté l’Italien Bonadio en finale, qu’il a retrouvé jusqu’à la fin 1-6, 6-3 et 6-4.

