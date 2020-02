Millie Marotta donne la parole à des animaux en voie de disparition moins connus | En vedette

Saviez-vous que les femelles de poissons Napoléon deviennent des mâles à l’âge de neuf ans? Et que la grenouille cornue transporte ses petits comme un marsupial? Ou que l’albatros errant peut voler en dormant? Et, plus important encore, saviez-vous que toutes ces espèces sont en danger d’extinction? C’est ce que l’auteur Millie Marotta raconte dans son dernier livre illustré.

C’est “Un magnifique inventaire d’animaux à sauver” (Éditions Maeva) de cette écrivaine et illustratrice galloise, qui a voulu dédier son nouveau travail à des espèces menacées peu connues pour “exhiber leur beauté et les honorer individuellement”, a-t-il expliqué. à Efe.