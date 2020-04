Minsa publie ses bulletins épidémiologiques. Il y a une augmentation des cas de pneumonie mais les chiffres ne sont pas alarmants

Le ministère de la Santé, Minsa, a publié jeudi les bulletins épidémiologiques attendus depuis trois semaines, révélant une augmentation du nombre de cas et de décès par pneumonie, bien que les chiffres soient encore inférieurs aux cas et décès enregistrés au cours de la même période de la année passée .

Ce comportement n’est pas alarmant pour l’Association nicaraguayenne de pneumologie, qui indique que bien que les cas augmentent, c’est pendant la saison estivale que les faibles nombres de cette maladie sont enregistrés.

La Minsa attendait la publication des semaines épidémiologiques n ° 11, 12 et 13, correspondant du 8 au 28 mars, période qui coïncidait avec la confirmation des premiers cas du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le pays, donc que la population a commencé à spéculer sur le fait que les autorités sanitaires traitaient des cas de Covid-19 tels que la pneumonie.

Jusqu’au 28 mars, il y a 22 713 et 66 décès par pneumonie, selon le ministère. Bien que les chiffres de la pneumonie augmentent chaque semaine, les statistiques montrent qu’il y a eu une diminution des cas et des décès par rapport à 2019, alors qu’au cours de la même période (à ce jour), ils ont atteint 25134 cas et 68 décès.

La numéro de semaine 11 -date du 8 au 14 mars- enregistre 19 352 cas et 57 décès; la semaine 12 -de 15 à 21- compte 21 193 cas et 63 décès; et la semaine 13 -de 22 à 28- atteint 22 713 cas et 66 décès. Cela montre que pendant la semaine, il y a eu un comportement de 1 841 et 1 520 cas respectivement. En fait, la semaine dernière, la Minsa a enregistré les chiffres les plus bas des quatre dernières semaines en termes de cas et de décès, juste au moment où le pays connaît un moment d’incertitude dû à la situation des coronavirus. La moyenne était comprise entre 1 800 et 2 000 cas et entre 4 et 6 décès.

La carte sanitaire de Minsa indique qu’au cours des trois dernières années, la pneumonie s’est classée neuvième parmi les causes de décès des Nicaraguayens et est la principale cause d’hospitalisation dans le pays. En 2019, 32632 sorties d’hôpital et 539 décès ont été enregistrés.

Le comportement est correct

L’Association nicaraguayenne de pneumologie avait déjà déclaré à LA PRENSA que pour cette saison estivale, les cas de pneumonie avaient tendance à diminuer, ils s’attendaient donc à ce que le bulletin de Minsa reflète ce comportement. Cependant, au milieu de la situation de vie dans le pays due au coronavirus, ajoutée à la présence de virus qui conduisent à enregistrer des cas de pneumonie, de rhume et de grippe, ce sont des facteurs qui “confondent” les gens et les font entrer ” panique », a déclaré la Pneumonia Association.

L’Association a souligné l’importance d’avoir la capacité d’effectuer des tests pour Covid-19 et d’éviter une épidémie de virus dans le pays, raison pour laquelle elle a exhorté Minsa à autoriser les hôpitaux privés à effectuer ces tests pour soutenir le système de santé

À ce jour, cinq cas de coronavirus ont été confirmés, deux d’entre eux dans un état délicat, un stable, un libéré et un décédé. Quant aux cas suspects, le Minsa traite 12 personnes, sans donner plus de détails.