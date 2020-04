MIR dans un hôtel médicalisé: je n’imaginais pas cela après des mois enfermés à étudier | Couverture

María a 26 ans et est diplômée en médecine, en janvier elle a réussi l’examen pour accéder à la formation de médecins spécialistes -le MIR- et à cette époque elle n’imaginait pas que son premier emploi serait dans un hôtel médicalisé à Madrid et assister à patients en raison d’une pandémie.

Compte tenu de la nécessité de renforcer le personnel des toilettes pour soigner les patients atteints de coronavirus, le gouvernement a autorisé le recrutement extraordinaire, entre autres, d’étudiants en médecine et en MIR qui n’avaient pas leur place.

María, originaire de Plasencia (Cáceres), s’est portée volontaire pour le ministère de la Santé de Madrid, consciente qu’elle devait “donner un coup de main”.

Après avoir terminé la course en 2019, le médecin a passé sept mois “enfermé” à préparer le MIR. Peu de temps après l’approbation, le 4 mars, il est allé avec ses compagnons de voyage aux Philippines, un repos bien mérité qui a été écourté deux semaines avant la date prévue en raison de la pandémie de COVID-19.

La crise sanitaire a signifié que le 14 mars, María était de retour à Plasencia, mais quatre jours plus tard, le 18, elle a été appelée de Madrid pour rejoindre, dans les 24 heures, le premier hôtel médicalisé activé dans la région, l’Ayre. Gran Hotel Colón, qui fonctionne comme une “extension” de l’hôpital Gregorio Marañón et soulage également d’autres centres.

“A l’hôtel, les plus âgés (santé) disent que c’est quelque chose d’inhabituel, un hôtel n’a jamais été médicalisé. Nous avons tous un peu appris, et maintenant cela fonctionne pratiquement comme un hôpital”, explique la jeune femme, qui précise que le La différence est que ces établissements sont destinés aux patients bénins atteints de coronavirus et ne peuvent pas transmettre la maladie à domicile pour diverses raisons.

Les MIR ont commencé à être surnommés dans l’hôtel comme R-0 (médecins résidents de l’année zéro), dit María, qui affirme qu’ils sont tous devenus des médecins “spécialistes des coronavirus”.

Comme le reste de ses collègues, il travaille des quarts de 12 heures tous les deux jours, au cours desquels il se consacre à s’assurer que l’évolution de la maladie de ses patients est sur la bonne voie et, dans le cas où c’est le cas et qu’ils sont négatifs dans le test, leur donner une décharge médicale.

María précise que “c’est comme si les patients étaient à la maison”, car les médecins ne vont pas les voir tous les jours comme à l’hôpital, bien que d’autres agents de santé fassent ce qu’ils doivent contrôler leurs constantes, leur donner leurs médicaments ou que Ils apportent leur nourriture dans les chambres. En outre, si nécessaire, ils bénéficient également d’une attention psychologique.

Un type de soins également à la disposition des agents de santé qui travaillent à l’hôtel, car, comme l’affirme le médecin, “la situation est hostile à tous”.

Pour Maria, la partie la plus difficile du travail est de ne pas avoir de “contact physique” avec les patients, ce qui génère “de l’empathie” et fait que les malades se sentent “mieux” -il l’a déjà appris au cours de sa carrière, dans sa pratique hospitalière- .

La situation de ce médecin est particulièrement compliquée, car sa famille vit à Plasencia, et tandis que d’autres collègues peuvent rentrer chez eux en fin de journée, elle passe son temps libre et se repose dans l’un des hôtels mis à disposition par le ministère de Santé pour des cas comme le vôtre, Room Mate Mario, près de l’hôtel médicalisé où il travaille.

“J’ai passé sept mois enfermé pour approuver le MIR, je n’imaginais pas que plus tard je serais enfermé dans un hôtel”, raconte la jeune femme, qui partage une chambre avec une quarantaine de toilettes dans la même situation, bien qu’elle ne les voit que pendant les heures de repas, mais en respectant les distances recommandées.

Il est clair sur ses moments préférés: le bref trajet qu’il prend pour se rendre de sa voiture à l’hôtel médicalisé et les applaudissements aux toilettes à huit heures de l’après-midi. Ce dernier “l’excite beaucoup” même s’il pense que cela devrait viser “tout le monde”, car “tout le monde va très bien”.

“Je pense aussi à ma famille, à ma grand-mère, et je suis très fier que les gens tiennent si bien”, ajoute-t-il.

María fait partie de ceux qui pensent qu’un jour de plus “est un jour de moins”, et bien qu’elle soit positive et “fière” du comportement des gens, quand elle écoute les applaudissements, elle pense: “J’espère qu’ils se souviendront aussi dans six mois, quand ils sont en colère d’avoir attendu un peu plus longtemps dans la consultation. ”

Marta Moreno