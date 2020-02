Molango laisse “éternellement reconnaissants” aux propriétaires de Majorque | Réseaux sociaux sportifs

L’ancien conseiller délégué de Majorque Maheta Molango affirme, après son limogeage la semaine dernière, qu’il va “éternellement reconnaissant” aux propriétaires américains du club des Baléares “Robert Sarver, Andy Kohlberg et Steve Nash”, dans un communiqué rendu public lundi.

«Les 4 années que nous avons vécues ensemble resteront à jamais dans mon cœur et celui de ma famille. Les deux promotions consécutives de Second B à First en seulement deux saisons ainsi que la nuit épique du 23 juin 2019 (de l’ascension à LaLiga Santander) ont été l’un des moments les plus heureux de ma vie », explique Molango.