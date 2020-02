Molano consolide à Zipaquirá en tant que meilleur sprinteur du Tour Colombie | Réseaux sociaux sportifs

Dans une dernière photo d’arrivée, Juan Sebastián Molano a consolidé ce samedi comme le meilleur sprinteur du Tour Colombie en remportant pour la troisième fois la course à Álvaro Hodeg, à son arrivée à Zipaquirá, la ville d’Egan Bernal et où le rues pour recevoir le peloton.

Dans la cinquième et avant-dernière fraction, disputée sur plus de 180,5 kilomètres entre Paipa et Zipaquirá, le cycliste des EAU est revenu pour démontrer le bon état de son état et a épuisé les opportunités de Hodeg (Deceunick-Quick Step) pour prendre un triompher dans la course principale de son pays.