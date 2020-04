«Mon père est ton père»: 12 heures de formation à la lutte contre le cancer | Réseaux sociaux sportifs

Amasser des fonds pour la recherche contre le cancer de la prostate et rendre hommage à son père, décédé de cette maladie, est l’objectif du projet de solidarité “Mon père est ton père”, créé par un architecte valencien passionné de sport et qui a ce dimanche son premier grand rendez-vous.

“Je voulais faire quelque chose pour rendre hommage à mon père à la date à laquelle il aurait eu 68 ans de la meilleure façon que je sache, en courant et en faisant du sport, et à la fin, il est devenu tout un mouvement de solidarité”, a déclaré Roberto Heredia, qui raconte à l’EFE. il précise que tous les fonds récoltés iront à la fondation internationale Movember.

Heredia a choisi le premier Ultrafund sur la piste de Valence, qui devait se tenir ce week-end dans le vieux lit de la rivière Turia, car en plus d’être la plus proche de la date de l’anniversaire de son père, elle recherchait une carrière comparable à “une maladie qui s’allonge, dans laquelle il faut se battre très fort pour gagner.”

Son idée était de rassembler quatre ou six personnes pour courir cette course pendant 24 heures, mais finalement 48 participants se sont joints à deux équipes qui allaient encercler une piste de course de 400 mètres en relais d’une heure pour donner de la visibilité à ce maladie qui met en évidence qu’il faut parler de “cesser d’avoir peur”.

Comme l’Ultrafund a été reporté en raison du coronavirus, Heredia a organisé pour ce week-end un live sur le compte de “Mon père est ton père” sur Instagram qui durera douze heures (de 9 heures du matin à 9 heures du soir), dans lequel ils feront du cardio et de la musculation “très simple, ce qui peut être fait par n’importe quel public”, à tour de rôle de trente minutes.

Heredia, qui a lancé ce mouvement en février dernier, explique que lorsque l’accouchement est terminé, l’intention est d’organiser des événements de collecte de fonds et des journées de sensibilisation sur le cancer de la prostate avec des médecins spécialisés, et prévoit qu’il y aura également un documentaire.

Le documentaire racontera l’histoire de son père, Vicente, qui a travaillé à partir de 10 ans et qui était boucher, pasteur, chauffeur de taxi, ouvrier ou marbrier et est décédé l’été dernier d’un cancer de la prostate.

Elle expliquera également en quoi consiste la maladie, tant du point de vue médical que familial, “car au final, les personnes qui vivent autour de nous sont aussi des patients”.

Pour faire un don à cette cause, dont le logo est un dessin du visage de son père, dans le profil Instagram “Mon père est ton père” il y a un lien qui redirige vers la page de la Fondation Movember pour le faire directement et sans intermédiaires, pour le montant que vous souhaitez.

Heredia souligne que le nom du projet est né parce qu’il cherchait “quelque chose qui attraperait les autres et se l’approprierait”, et quand il l’a mentionné lors d’un dîner avec des amis, l’un d’eux a dit: “à la fin, votre père est mon père, et mon mon père est ton père. “

Il est reconnaissant pour toute la collaboration altruiste qu’il trouve, quelque chose qu’il n’a jamais imaginé quand il a commencé à penser à courir l’Ultrafund, une course à laquelle il n’avait certainement jamais participé, puisque son curriculum vitae en tant que coureur amateur comprend deux marathons, quelques demi-marathons et beaucoup de 10K.

Il affirme que l’image qui illustre ce mouvement de solidarité se veut aussi «le reflet des parents de chacun», et avoue qu’en plus de lutter contre le cancer de la prostate, ce projet sert à garder son père «présent» au quotidien » .

Par Loli Benlloch