“Mon père était féministe”, explique le fils d’Agustín Lara lors de la présentation du festival | Culture et divertissement

Gerardo Agustín Lara, fils du célèbre chanteur et acteur mexicain Agustín Lara, El Flaco de Oro, a déclaré mardi que son père était féministe, l’une des raisons pour lesquelles sa mémoire devrait être maintenue avec des événements tels que le festival international Agustín Lara (Tlacotalpan, 1897-1970), qui se tiendra en avril dans la ville magique de Tlatlauquitepec.

“(Lara) était une féministe. Elle a autonomisé et libéré la femme. C’étaient des femmes qu’elles avaient chez elles et qui écoutaient la radio et Lara était profane à cette époque. Elle a également fait des chansons de protestation et, bien que peu de gens le sachent , J’ai un manuscrit qui disait: “chante le régiment”, pour exalter la ferveur nationale “, a expliqué le fils d’Agustín Lara à Efe.