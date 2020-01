Monaco donne Mboula à la Huesca Sports Society | Réseaux sociaux sportifs

Le joueur Jordi Mboula Queralt, né à Granollers il y a 20 ans, a été cédé par Monaco à la Huesca Sports Society avec option d’achat et également de renouveler l’affectation pour une saison de plus.

Formé dans la carrière du F.C. Barcelone et international avec l’équipe espagnole dans les catégories inférieures, est le fils d’un père congolais et d’une mère espagnole, et était “l’une des perles” de La Masía se démarquant dans ses catégories inférieures et, plus tard, lors de sa première apparition dans un tournoi international, le Européen des moins de 17 ans d’Azerbaïdjan, le club du Barça se démarque sur son site Internet.