Le joueur de tennis français Gael Monfils se battra pour son deuxième titre consécutif dans le tournoi de Rotterdam ce dimanche en finale contre le Canadien Felix Auger-Aliassime.

Monfils a remporté le Serbe Filip Krajinovic 6-4 et 7-6, et auparavant Felix Auger-Aliassime s’était imposé sur l’Espagnol Pablo Carreño 7-6 (2) et 6-4.