Montero: Il y a un accord total pour avoir la loi sur la liberté sexuelle avant 8M | La société

Le ministre de l’Égalité, Irene Montero, a nié qu’il y ait des divergences au sein du gouvernement de coalition sur le traitement de la loi sur la liberté sexuelle et a veillé à ce qu’il y ait “un accord total et un consensus” de l’exécutif afin que cette règle soit prête dans la semaine de 8M.

“Dans le cas où nous aurions des divergences, nous les résoudrons toujours de l’intérieur et maintenant il n’y en a plus”, a déclaré Montero vendredi dans une interview à Telecinco après les premières tensions survenues au sein du gouvernement à cause du projet de loi. intégrale pour la protection de la liberté sexuelle et contre la violence sexuelle.