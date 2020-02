Montero va réformer la règle des dépenses pour donner une “marge” aux communautés autonomes et aux municipalités | Économie

La ministre des Finances, María Jesús Montero, a annoncé jeudi son “intention” de réformer la règle des dépenses – qui empêche d’augmenter les dépenses publiques au-dessus d’une certaine référence liée à la croissance – pour donner “une plus grande marge” aux communautés autonomes et hôtels de ville

Lors de son discours au Congrès des députés pour défendre la limite des dépenses non financières pour cette année et la voie de la stabilité budgétaire pour les années à venir, Montero s’est dit favorable à une “reprise” de la demande de relèvement de la règle de dépenses par EH Bildu, ERC, Engagement ou More Country.