Morat, plus de rockeurs, avec un nouveau single et une tournée en Espagne | Culture et divertissement

Plus de rockeurs dans son nouveau single, “I don’t finish”, et avec une tournée espagnole qui débutera le 1er août à Chiclana de la Frontera et se terminera à Madrid. De nouveaux projets avec lesquels Morat veut emmener sa musique “le plus loin” possible, comme ils l’expliquent dans une interview à Efe.

C’est ce que nous disent les frères Simón et Martín Vargas, Juan Pablo Isaza et Juan Pablo Villamil peu de temps avant de répéter sur la Plaza de Callao à Madrid une performance comme celle qu’ils ont jouée il y a quatre ans avec leur chanson “How Dare you”, le thème qu’ils catapulté à la gloire.