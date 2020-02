Moreno: S’il n’y a pas de solidarité inter-territoriale, nous aurons échoué en tant qu’État | La politique

Le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a averti que l’Espagne aurait “échoué” en tant qu’État s’il n’y a pas de solidarité interterritoriale et a assuré que si le gouvernement central entend “briser” ce principe, la communauté affirmera “son poids politique et démographique”. et institutionnel. “

Dans une interview à l’Agence EFE, Moreno a déclaré qu’il note au gouvernement “une incompréhension absolue de ce qu’est l’Andalousie” et de ses désirs, ainsi qu’une “voie politique” dans laquelle la communauté est considérée comme “un obstacle”. pour certaines choses qu’ils ont l’intention de faire. “