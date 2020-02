Motagua a mis samedi la tête du tournoi hondurien de Clausura, en faisant match nul avec le Real de Minas, dans la suite de la neuvième journée.

Dirigé pendant six ans par l’Argentino-Hondurien Diego Vázquez, Motagua a pris plus de danger pour le but rival et créé plusieurs jeux de but, mais ses attaquants étaient inexacts dans les derniers mètres.