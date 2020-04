Movimiento Campesino dénonce que Mined menace de reporter sur le terrain les enfants qui ne retournent pas à l’école par Covid-19

Le Mouvement Campesino a dénoncé que le régime par le biais du ministère de l’Éducation (Mines) a menacé les parents de familles dans les municipalités rurales, réprimandant les enfants et les obligeant à répéter l’année scolaire à ceux qui restent en quarantaine sociale pour empêcher la nouvelle Coronavirus Covid-19, et ne retournent pas aux écoles le 20 avril.

Dans les zones rurales, les familles paysannes maintiennent l’isolement social et ont cessé d’envoyer leurs enfants à l’école, suite aux mesures préventives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour éviter la propagation du nouveau coronavirus.

Medardo Mairena, coordinateur national du Mouvement Campesino, a expliqué par téléphone que, dans les municipalités de la bande de canaux dite – où le régime a conçu la construction du Grand Canal Interocéanique défaillant – ils ont promu des campagnes d’information sur l’importance de rester dans des maisons pour éviter d’être infecté par Covid-19.

“Les paysans ont cessé d’envoyer des enfants à l’école parce qu’ils craignent de tomber malades du virus, mais les enseignants ont menacé les parents que les enfants seraient différés et qu’ils devraient répéter l’année”, a déclaré Mairena. LA PRESSE.

Les actions répressives du régime par le biais des Mines ont été répétées dans d’autres municipalités, comme Ocotal, dans le département de Nueva Segovia, où la police d’Orteguista (PO) a même été utilisée pour menacer les parents qui encouragent l’isolement social afin que les enfants et les adolescents ne soient pas envoyés à l’école.

Mairena, un ancien prisonnier politique, a déclaré que les familles à la campagne “jugent injuste” que les enseignants menacent de reprocher aux enfants et aux adolescents de ne pas retourner à l’école le 20 avril.

“Les parents ont dit qu’il était injuste de le faire avec les enfants, mais ils préfèrent le répéter plutôt que de l’exposer à la pandémie”, a déclaré le chef rural.

Malgré le fait que la plupart des écoliers ont cessé de suivre des cours pendant trois semaines, le Mined n’a pas fourni de plan d’apprentissage à distance pour les enseignants, comme la fourniture de guides d’étude aux enfants, afin qu’ils ne prennent pas de retard. les études.

Mairena a déclaré que ce que les enseignants font pour atteindre les foyers des enfants qui ne vont pas à l’école, en essayant de convaincre les parents de les envoyer, ce qui n’a pas fonctionné.

Ils écoutent les campagnes de l’opposition

“Dans les territoires, nous avons discuté de la façon de prévenir la maladie, de l’importance des mesures constantes de lavage des mains, de rester à la maison, de ne pas envoyer les enfants à l’école, heureusement, les gens des campagnes suivent les des recommandations pour se protéger », a déclaré le coordinateur du Mouvement paysan.

Comme dans le reste du Nicaragua, la majorité de la population suit les mesures de prévention des coronavirus promues par l’opposition groupée au sein de la Coalition nationale, sur les informations de l’OMS.

Cependant, dans les zones rurales, la pénurie de ressources médicales est plus importante que dans les villes, avec moins de centres hospitaliers et d’équipements tels que des ventilateurs, ainsi que suffisamment de médecins et d’infirmières pour dispenser des soins.

Ces limites du système de santé rendent les producteurs et les paysans plus vulnérables à la pandémie de Covid-19, mais ils sont également plus sans défense contre la répression du régime d’Ortega.

“Les habitants des territoires sont très préoccupés par la situation, car les conditions médicales sont mauvaises dans les campagnes, il n’y a pas assez de médecins ou de médicaments, et si le coronavirus se propage dans la région, il y aura une catastrophe humaine”, a prévenu Mairena.

La campagne de prévention contre Covid-19 est promue par le Mouvement Campesino avec le reste des organisations sociales dans les communautés de Chontales, Río San Juan, Las Segovias, la Région autonome de la côte sud des Caraïbes (RACCS), à Rivas et à Chinandega .