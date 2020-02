Movistar + sera diffusée le 17 février “The Rise of the Nazis”, une mini-série documentaire de trois épisodes produite par la BBC qui reconstruit les quatre années qui ont conduit Hitler à devenir l’un des hommes les plus puissants et les plus redoutés d’Europe.

La série combine des images d’archives et des reconstructions dramatiques et présente la vraie voix d’Adolf Hitler, le président qui a séduit les masses en promettant que l’Allemagne serait à nouveau grande.