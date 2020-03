Movistar récompensera de jeunes joueurs de tennis à la «Rafa Nadal Academy by Movistar» | Réseaux sociaux sportifs

Movistar accordera 20 bourses à des étudiants pour soutenir de jeunes talents espagnols qui souhaitent se former à la ‘Rafa Nadal Academy by Movistar’ au cours de l’année scolaire 2020-2021, a annoncé vendredi la société.

Les bourses, qui prendront en compte à la fois les mérites académiques et de tennis, représenteront 20% du montant total du programme annuel ou trimestriel, qui est basé sur l’expérience acquise par Rafael Nadal et son équipe technique depuis tant d’années dans le circuit professionnel et ils s’adressent aux jeunes de 12 à 18 ans.