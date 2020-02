Muguruza bat une bonne version de Clijsters lors de son deuxième retour en piste | Sports pratiques

Garbiñe Muguruza Il a éteint le feu de Kim Clijsters (6-2, 7-6) à son retour sur les pistes avec 36 ans. Mais elle l’a fait en suant jusqu’à la fin et en faisant ressortir cet esprit de lutte et de lutte qui l’accompagne lorsqu’elle traverse un moment doux de la même manière que maintenant.

C’était le deuxième retour du Belge sur le circuit de la Wta, un joueur légendaire, ancien numéro un mondial et quadruple champion du Grand Chelem. Tout cela a été démontré en une heure et demie que son match contre Muguruza a duré, ce qui a donné la sensation d’être surpris par le grand niveau de son rival, notamment au deuxième set.

Deuxième ensemble de pouvoir au pouvoir

Il a commencé avec des doutes belges et avec l’inertie positive à venir de jouer la finale en Australie Garbiñe. En deux clignotements, il a envoyé le match 6-2 et 2-0 et tout semblait viser un triomphe solide et corail de l’espagnol, cependant, à partir de ce moment, Clijsters a commencé à frapper le ballon comme auparavant, sa droite a commencé voler sur la piste et Muguruza a ralenti, en partie à cause du tennis élevé qui a décollé Clijsters et en partie parce que je ne m’attendais pas à un tel changement de script dans le jeu.

La joueuse belge a mis en échec la victoire de Garbiñe en deux manches, car elle a soustrait deux fois pour renvoyer le match au troisième set, puisqu’elle est venue envoyer 5-4 et 6-5, cependant, le Muguruza de 2020En plus de beaucoup de tennis, il a assez de courage pour se défendre, pour ne pas baisser mentalement sa garde et pour s’accrocher à toute situation qui se présente dans les matchs.

Dans ces moments d’anxiété et de pression, Double vainqueur du Grand Chelem il n’a pas été autorisé à perdre, il s’est tenu sur la piste et a mené le match à un bris d’égalité final qui s’est terminé par la clôture 8-6, avec sa part de souffrances nécessaires, mais sans permettre aux Clijsters de profiter d’un ballon de set.

Le joueur de tennis d’Europe centrale est parti avec des applaudissements et des sourires, tandis que Muguruza Il serra le poing et célébra une nouvelle victoire, cette fois lors de son premier match en Dubaï. Du bon temps court pour le joueur né à Caracas. Touchez continuer à regarder vers l’avant.

