Le joueur de tennis espagnol Garbiñe Muguruza a passé un test de niveau après avoir surmonté la rencontre exigeante que la locale Ajla Tomljanovic a soulevée et remportée par un match serré 6-3, 3-6 et 6-3 dans un match qui a duré deux heures et vingt minutes.

“Ce fut une bataille difficile, elle a très bien joué et c’est pourquoi j’ai dû élever mon niveau pour prendre le match”, a déclaré la joueuse de tennis après la fin du match.