Nadal bat Kwon et est déjà en demi-finale d’Acapulco | Sports pratiques

Le joueur de tennis espagnol Rafa Nadal est déjà en demi-finale du tournoi mexicain à Acapulco, où cette aube passée s’est défaite sans aucun problème de la part du coréen Bientôt Woo Kwon 6-2 et 6-1 en un peu plus d’une heure et demie de jeu.

Le numéro deux mondial, qui a voulu préciser lors d’une conférence de presse que le tableau de bord ne reflète pas l’égalité qui a été dans le duel, sera mesuré au Bulgare Grigor Dimitrov dans l’avant-dernière manche de l’événement, puisque ce dernier a battu un autre des grands favoris du trimestre, le Suisse Stanislas Wawrinka.

Nadal, premier favori

Nadal, qui ne gagne pas à Acapulco Depuis 2013 – la dernière fois que le tournoi a été joué sur terre battue – il semble être carburé par le passage des matchs et si ses premiers matchs de la semaine ont été un peu plus hésitants, dans ce choc contre Kwon, il a montré qu’il était toujours en parfait état et que il n’y a pas plus de favori que lui pour décrocher le titre dimanche prochain.

Le jeu n’a pas beaucoup d’histoire car Kwon n’a pu ajouter que trois matchss, bien qu’il soit absolument vrai qu’il a arrangé jusqu’à huit balles de casse, cependant, il n’a pu en profiter. Tout le contraire du manacorí, qui n’en a joui que de six, mais en a fait quatre.

Kwon a rapidement assumé le sort du match face à une légende du tennis comme Nadal et n’a pas opposé plus de résistance que ce qui était attendu d’un joueur éloigné des meilleurs classements et dont le tournoi Acapulco c’était plus que remarquable grâce à son grand triomphe avant Lajovic en huitièmes de finale.

De cette façon, le champion des 19 grands se donne une autre occasion de gagner à nouveau ici et d’ajouter son premier titre de la saison, mais ce qu’il sait aussi, c’est que même si cela se produit, il ne récupérera pas le numéro un mondial, puisque Novak Djokovic Il a déjà fait ses devoirs à Dubaï et se qualifier pour les demi-finales ne peut plus perdre le trône de l’ATP cette semaine.

Davidovich, éliminé au Chili

En revanche, à Santiago du Chili, le jeune homme Alejandro Davidovich Cela a été un soupir de donner la grande surprise du tournoi en huitièmes de finale, un tour dans lequel il a affronté le premier responsable de la série, l’idole local Christián Garín et qui a pris la limite pour finir par céder pour 6 -2, 0-6 et 7-6.

Le seul survivant du tennis national dans la capitale chilienne est Albert Ramos, qui sera mesuré en quarts contre le Brésilien Thiago Monteiro.

Practicodeporte@efe.com