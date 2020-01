Nadal cherchera à détrôner Djokovic et Barty, principale candidate au féminin | Sports

Une nouvelle édition de l’Open d’Australie débutera ce lundi et représentera une réelle opportunité pour l’Espagnol et premier leader mondial Rafael Nadal (1) de détrôner le Serbe et actuel champion Novak Djokovic (2), qui compte sept titres en Melbourne Park; tandis que dans l’équipe féminine, l’Ashleigh Barty locale commencera comme le favori principal des titres après être arrivée en tant que premier mondial classé en conséquence d’être en grande partie le champion actuel des finales WTA et de Roland Garros.

Le joueur de tennis des Baléares, qui fera sa première mardi contre le Bolivien Hugo Dellien, aura une nouvelle occasion de franchir le cap de devenir le seul joueur de l’histoire à avoir chacun deux titres du Grand Chelem, en plus de pouvoir égaler avec vingt titres «majeurs» au Suisse Roger Federer (3).