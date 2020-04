Nadal et Arantxa Sánchez Vicario s’attendent à devenir le joueur de tennis le plus populaire | PracticoDeporte

Rafa Nadal y Arantxa Sánchez Vicario ils ont passé le premier tour de Tournoi de Champion des Champions, qui a créé la Fédération Internationale de Tennis (ITF) sur les réseaux sociaux, à la recherche du joueur le plus populaire, auquel participent les 36 joueurs de tennis qui ont été proclamés à travers l’histoire comme champions du monde de tennis de l’ITF.

Il s’agit d’une compétition mixte, où après un tirage au sort précédent, les joueurs de tennis ont été jumelés sur une table en tant que tournoi de tennis, et où les fans sont ceux qui choisissent sur Twitter, via le compte de la fédération internationale (@ITF_Tennis ), son préféré. Dès les premiers lauréats, l’Américain a participé à cette initiative Chris Evert et le suédois Bjorn Borg en 1978 jusqu’aux deux derniers, Rafa Nadal y Ashleigh Barty.

Nadal s’est rendu en huitièmes de finale de ce tournoi inhabituel, après avoir remporté Simona halep clairement, avec 68,1% des voix contre 31,9% des supporters roumains. Désormais, l’actuel numéro deux mondial aura comme rival dans cette ouverture de popularité une vieille connaissance et amie comme les Britanniques Andy Murray qui a clairement battu le Tchèque Ivan Ledl (64,5% à 35,5%).

Gagnez Courier

De son côté, Arantxa a passé le tour, aux dépens de l’Américain Jim Courier, par une marge minimale, 50,3% par 49,7% de la meilleure joueuse de tennis en 1992. La joueuse espagnole doit désormais faire face à sa popularité face à celle de Christ Evert, un rival très compliqué et qui vient d’avoir plus de followers que le suédois Mats Wilander, avec 67,7%.

La troisième représentation espagnole du tournoi Garbiñe Muguruza il a chuté dans son premier engagement contre l’Australien Lleyton Hewitt, de 55,8% à 44,2%.

De plus, les Espagnols ont déjà été exclus de cette compétition faute d’avoir bouclé le premier tour, illustre comme Boris Becker, est tombé à Kim Clijster (56,6%); Bjorn Borgpar rapport à Pete Sampras (53,2%), ou Andy Roddick devant Serena Willians.

