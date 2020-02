Nadal et Federer battent un record en jouant en Afrique du Sud devant 52 000 spectateurs | Sports

Roger Federer et Rafael Nadal ont battu le record du match de tennis avec le plus de public de l’histoire ce vendredi, lors d’un match solidaire au Cap (Afrique du Sud) devant 51954 spectateurs dans lesquels ils ont également partagé la piste avec le magnat Bill Gates et le comédien Trevor Noé

Le choc, baptisé “The Match in Africa”, a été organisé par la Fondation Roger Federer avec l’objectif fixé, en plus de pulvériser le record, de récolter plus d’un million de dollars pour ses projets éducatifs en Afrique du Sud.