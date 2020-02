Nadal: “Oui, j’aimerais que mes enfants fassent du sport” | Sports

Rafael Nadal, vainqueur de 19 tournois du Grand Chelem, avec 84 titres ATP, double médaille d’or olympique individuelle, aux Jeux de Pékin 2008; et double en Rio’16, au Brésil et quintuple vainqueur de la Coupe Davis; C’est sans aucun doute l’une des figures les plus importantes de l’histoire du tennis.

Dans une interview à l’Agence EFE qui a eu lieu au Koweït lors de l’inauguration de la ‘Rafa Nadal Academy’, quelques heures avant son départ pour l’Afrique du Sud, où il jouera un match de charité contre le Suisse Roger Federer, la star majorquine a expliqué comment sa relation avec ceci et l’autre grand dominateur de tennis à côté de lui, le Serbe Novak Djokovic; et a déclaré qu’il serait ravi de les avoir un jour, que ses enfants pratiquent un sport.