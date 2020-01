Nadal submerge Carreño au troisième tour | Sports

Rafael Nadal a amélioré sa version en ce qui concerne ses deux premiers matchs à Melbourne Park et a dépassé son compatriote Pablo Carreño au troisième tour de l’Open d’Australie après avoir approuvé un 6-1, 6-2 et 6-4 avec force dans un match qui a atteint la Heure et quarante minutes.

«Jusqu’à présent, ce fut le meilleur match du tournoi pour moi et j’en suis très heureux. C’est une très bonne nouvelle pour moi que je suis en huitièmes de finale », a déclaré Nadal après la fin de l’affrontement.