Nadal, “très pessimiste” sur le retour du circuit international | PracticoDeporte

Rafa Nadal, de son refuge majorquin où se déroule l’internement, il est “très pessimiste de penser que le circuit international reprendra une activité normale” bientôt en raison de l’accumulation de déplacements des joueurs de tennis vers les différents tournois qui se déroulent dans le monde.

“Nous traversons une période très difficile pour tout le monde après un mois et demi très dur avec de nombreuses pertes irréparables”, qui sera aggravée par la crise économique qui résultera de cette situation et qui provoquera “de grandes souffrances dans la société pour les personnes qui seront vues” touchés par la perte d’emplois “, a-t-il déclaré lors d’une conférence virtuelle Fédération espagnole de tennis.

Le joueur de tennis majorquin a remercié le personnel de santé, dont l’attitude a été “mémorable. La réalité est qu’il est dommage qu’ils n’aient pas les moyens dont ils avaient besoin”.

“Nous avons eu un très mauvais moment et nous avons dû prendre des mesures extrêmes, car malheureusement nous ne prenons pas de mesures préventives adéquates et maintenant, ce qui continue à être important, c’est de sauver des vies”, a-t-il déclaré.

Sur la possibilité d’une reprise prochaine du circuit international, Nadal s’est dit “très pessimiste” à cause des mouvements des joueurs de tennis.

“Je suis très pessimiste lorsque le circuit revient à une activité normale en raison du fait qu’il se déplace. Bien qu’il ait été joué à huis clos, vous devez penser qu’il y a beaucoup de gens impliqués. Au niveau international, je le vois comme un problème grave”, a-t-il commenté. Nadal, qui est favorable à une nouvelle formation dans les meilleurs délais.

“Si les gens peuvent aller sur un chantier de construction pour travailler ensemble, comprendre les mesures de santé et être beaucoup plus proches les uns des autres que sur le court de tennis, pourquoi ne pouvons-nous pas reprendre l’entraînement le plus tôt possible?”, A-t-il demandé.

Circuit national de tennis

La RFET a approuvé un budget de 600 000 euros pour contester six tournois nationaux avec le «Top100» dans les catégories masculines et féminines et aussi la célébration de douze autres auxquels participeraient 90 à 500. En outre, il y aura également des bourses pour les joueurs de tennis qui évoluent dans ce classement.

Feliciano López, Marcel Granollers, Pablo Carreño y Roberto Bautista ils saluent l’initiative de la Fédération royale espagnole de tennis (RFET).

D’un point de vue médical, Antonio Zapatero, directeur de l’hôpital IFEMA de Madrid, estime qu ‘”il n’y aurait pas de problème dans les tournois”.

“Il n’y a aucun problème à faire des tournois de tennis tant que la distance de sécurité est respectée et que les règlements approuvés sont respectés. La séparation entre les joueurs est de trente mètres et éviter les contacts ne serait pas un problème. De plus, avec le public, cela pourrait être s’ils étaient séparés. deux mètres les uns des autres. Je pense que c’est faisable médicalement “, a-t-il dit.

Angel Ruiz Cotorro, chef des services médicaux de la Fédération espagnole de tennis, a assuré que “le tennis jouit de privilèges” et que son retour devait être “le maintien de mesures de sécurité”.

“Si nous continuons sur la bonne voie, le tennis sera l’un des premiers à revenir, bien que nous devions être conscients et prudents car la chose difficile n’est pas de gâcher ce que nous faisons”, a déclaré Cotorro.

