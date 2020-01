Naissance de Cana Dorada, un pont entre la cinématographie latine et Hollywood | La culture

Le festival international du film de Cana Dorada a ouvert sa première édition ce jeudi au pôle touristique de Capa Cana (ce dominicain) avec pour vocation de servir de pont entre l’industrie du divertissement latino-américaine et les figures les plus importantes du monde du cinéma hollywoodien.

La femme d’affaires Raquel Flores et l’acteur Fernando Colunga sont les organisateurs de cet événement, qui se termine ce dimanche, avec lequel ils entendent entamer un dialogue et créer des opportunités de nouveaux projets entre les producteurs et les investisseurs de l’industrie du film, de la télévision et du streaming. “.