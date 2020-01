Naples élimine la Lazio et atteint les demi-finales dans un match dynamique | Réseaux sociaux sportifs

Naples a battu la Lazio 1-0 mardi, grâce à un but de Lorenzo Insigne, et s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d’Italie, après un match dynamique, dans lequel il y avait quatre postes, deux expulsions et deux buts annulés. au visiteur entier.

L’équipe de Gennaro Gattuso, rival de Barcelone dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions, a affronté ce croisement après avoir remporté un seul de ses onze derniers matchs en Serie A et pourrait avec une Lazio qui a également perdu un penalty avec Ciro Immobile et dont l’effort final n’avait pas de prix.