Nature et bien-être personnel, tendances du tourisme rural en 2020 | Le tourisme

Les visites pour profiter de la nature de manière responsable et le bien-être personnel apparaissent comme les principales tendances du tourisme rural en 2020, selon le portail spécialisé EscapadaRural.com.

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a proclamé 2020 Année internationale du tourisme et du développement rural et, pour cette raison, le site Web a préparé un rapport dans lequel elle souligne que la figure du voyageur durable augmente chaque année.

Selon les données de l’Observatoire du tourisme rural, une initiative du portail avec d’autres partenaires, 55% des voyageurs ruraux disent que profiter de la nature de manière responsable est un aspect prioritaire lors du choix de la destination de leurs vacances.

On suppose que l’écotouriste prévoit son escapade pour découvrir des destinations hors saison, sans hâte, pour suivre le rythme de la vie locale, et profiter des produits et services offerts par le lieu.

“Le touriste rural recherchera des modes de déplacement durables, à faible impact environnemental et respectueux de l’environnement naturel et social”, note la directrice de la communication d’EscapadaRural.com, Ana Alonso.

Selon les nouvelles tendances, le voyageur rural privilégiera la détente, laissant également le temps aux activités d’aventure.

Ses priorités incluent l’hébergement dans une maison rurale avec des installations accessibles et sûres, la convivialité du propriétaire et la possibilité d’accéder aux services de bien-être pour essayer d’oublier la routine, les soucis et autres sources de stress.

Selon l’âge, les personnes en âge de prendre leur retraite représentent un créneau d’intérêt, puisque 40% des voyageurs seniors effectuent un séjour tous les six mois.

“Nous sommes confrontés à un profil de voyageurs sans engagement de main-d’œuvre ni pouvoir d’achat, qui investit en moyenne dix euros de plus dans leurs réservations d’hébergement rural que le reste des voyageurs”, ajoute Alonso.