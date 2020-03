Navarro et Lima et Marrero et Josemaría, premiers champions du WPT à Marbella | Sports pratiques

Paquito Navarro et Pablo Lima dans la boîte mâle et Marta Marrero et Paula Josemaría au féminin, ils ont été les deux couples gagnants du premier tournoi de la saison du World Padel Tour, joué dans la ville andalouse de Marbella.

L’événement, qui a été une autre grande fête de ce sport, a montré que les couples nouvellement créés sont prêts à se battre pour tout et que Paquito NavarroAvec ce grand triomphe, lundi deviendra le nouveau numéro un mondial. Et ce sera seul.

Paquito Navarro, numéro un en solo

Et le trône était en jeu dans la finale, car Navarro et Lebron ils ont choisi d’être seuls et les deux étaient dans le match pour le titre. La réunion, qui a été vraiment spectaculaire, a finalement été tenue par Pablo Lima et le Paquito Navarro susmentionné (7-6, 2-6 et 6-3).

Comme presque toujours, le jeu a connu de nombreux hauts et bas et pourrait tomber n’importe où. La première partie a été décidée par de petits détails et dans la troisième, Lebrón et Ale Galán ils ont pu partir avec une pause d’avantage et avaient des options pour mettre deux coupures d’avantage, mais ils ont laissé passer l’opportunité et Pablo Lima et Paquito n’a pas manqué le moment.

Si la finale masculine était excitante, il faut en dire autant de la finale féminine, qui a été résolue en trois autres sets intenses qui ont fait le Palais des sports Elena Benítez.

Marta Marrero et Paula Josemaría l’ont emmenée en première duo Tour du monde de padel Et ils l’ont fait avant Alejandra Salazar et Ari Sánchez 7-6, 4-6 et 6-2, après un match serré et qui a été résolu dans les phases finales de la même, où la force des champions a été décisive pour atteindre ce premier titre de la saison.

Cette même semaine qui entre aura lieu l’exposition au Yucatan, laissant le prochain tournoi officiel pour la semaine du 23 au 29 du même mois de mars, lorsque le Vigo Open en Galice.

