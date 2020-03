N’ayant rien d’autre à faire à cause du coronavirus, ce journaliste sportif raconte juste la vraie vie – .

L’impact du coronavirus continue de se faire sentir partout, alors que le virus COVID-19 amène les industries de la vente au détail à certaines parties du journalisme, même, s’immobilisant.

Concernant ce dernier, les journalistes sportifs n’ont pas exactement de jeux à couvrir en ce moment de distanciation sociale. Ce qui a donné à un commentateur du rugby de Londres l’idée de commencer à raconter avec humour la vraie vie qu’il voit autour de lui.

C’est un peu de positivité parmi le coronavirus qui est devenu une pandémie mondiale et qui, au lundi 23 mars, a fait plus de 378 000 cas dans le monde et plus de 16 000 décès.

Le narrateur crache son commentaire dans un rat-to-tat à tir rapide, emmenant le public au fur et à mesure qu’une course se déroule devant lui. L’intensité de sa narration n’a d’égal que la vitesse de la poursuite.

Le poursuivant en question – un chien. Chasser un autre. Dans le parc.

La narration est une gracieuseté de Nick Heath, un commentateur de rugby de Londres qui a fait sa part pour répondre à la question de savoir ce qu’il adviendra de tous les journalistes sportifs du monde entier qui n’ont plus exactement de sport à couvrir en ce moment. à la suite du coronavirus. Répondre? Eh bien, vous pourriez toujours faire comme Heath et juste… raconter la vraie vie.

Vous pourriez fermer les yeux et imaginer que vous écoutez un annonceur pour un match de Premier League.

«Ces deux-là, Vanilla et Chocolate, se portent très bien ici», raconte Heath dans un de ces clips vidéo posté sur son compte Twitter. «Vanille, juste au-dessus de la butte au loin – du chocolat à la poursuite. Il y a eu de jolis jeux de jambes, et (comme des bobs et des tissages «Vanilla»), ça y est, de Vanilla! »

Dans un autre commentaire hilarant sur les sports de fortune, nous pouvons entendre Heath déplorer l’état d’avancement entre… deux gars qui se contentent de botter le ballon d’avant en arrière dans le parc. L’un d’entre eux finit par lancer le ballon par erreur, ce à quoi Heath se lamente: «Oh, c’était absolument terrible. C’est ce que nous attendons vraiment de ces deux-là. »

Le compte Twitter de Heath est un sac contenant d’autres clips amusants comme ceux-ci qu’il a tagués avec le hashtag #LifeCommentary qu’il utilise pour divertir ses plus de 85 000 abonnés Twitter. L’un de ses clips les plus visionnés, intitulé «2020 Crossroad Dash», propose des commentaires alors que les gens traversent simplement la rue à un feu devant une succursale de Barclays. Il a accumulé plus de 636 000 vues. Parce que nous nous ennuyons tous et parce que Heath est incroyable.

En effet, la légèreté et la bonne humeur qu’il a partagées ont pris feu, ce qui lui a valu la presse du monde entier et notamment de médias éminents allant de USA Today au New York Times.

