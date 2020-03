Nayarit suspend ses cours pour Covid-19

La mesure commence ce mercredi et arrive deux jours plus tôt que ce que les autorités fédérales ont annoncé, ce qui la suspendra du 20 mars au 20 avril en raison de la pandémie de coronavirus.

Karina Cancino

Tepic.- De cela Les cours du mercredi seront suspendus dans toutes les écoles de Nayarit pour empêcher la propagation de Covid-19, a annoncé le gouverneur Antonio Echevarría García.

La mesure intervient deux jours avant les dispositions des autorités fédérales qui ont annoncé la suspension des activités de 20 mars au 20 avril.

Jusqu’au moment Aucun cas n’a été présenté en raison de la propagation du coronavirus Covid-19 à Nayarit, mais il est nécessaire de prendre des mesures préventives, en particulier dans les zones à forte concentration de population.

“Nous avons en effet pris des décisions qui ne sont peut-être pas pour la phase dans laquelle nous nous trouvons, dans la phase 1, nous n’avons aucun cas confirmé de Covid-19 dans l’état, et nous voulons donc continuer parce que le problème sauve des vies et nous avons pris la décision que à partir de demain, nous allons suspendre les activités dans les écoles, cela ne vacille pas, c’est une pandémie et nous continuerons à travailler », a déclaré le gouverneur.

Aujourd’hui, je serai dans le nord de l’État, supervisant les points de contrôle sanitaire.

Suivons ces recommandations et rappelons que la RESPONSABILITÉ est l’affaire de tous. pic.twitter.com/ja85Y75ikL

– Antonio Echevarría G (@aegnayarit) 17 mars 2020