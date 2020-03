Nayib Bukele met le Salvador en quarantaine pendant 30 jours pour Covid-19

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a ordonné ce samedi 21 mars une mise en quarantaine des ménages pendant 30 jours afin de prévenir la propagation du nouveau coronavirus. “Personne ne pourra quitter leur domicile”, a déclaré le président salvadorien.

Bukele a ajouté qu’avant cette mesure qui sera en vigueur à partir de ce samedi 21 mars, une seule personne par famille pourra sortir et sera en charge de l’achat de nourriture, de produits de base et pharmaceutiques, de traitements médicaux.

Bukele a également exprimé sa préoccupation face au manque de mesures que le régime Daniel Ortega a mises en œuvre face à la pandémie de coronavirus au Nicaragua.

«J’ai un peu peur de ce qui se passe au Mexique et au Nicaragua à cause de leurs mesures de distanciation sociale. Ils ne pourront pas arrêter ce qui s’en vient “, a déclaré le président.

Il a également mentionné les personnes exclues:

– Les personnes qui travaillent dans l’activité commerciale, le secteur des transports publics, l’activité alimentaire des restaurants (pas le service à table), l’activité industrielle.

– Employés des médias et de la presse. Les agents des institutions de l’administration publique qui continuent à fournir des services en cas d’urgence et doivent porter les identifications institutionnelles pertinentes.

– Les personnes qui fréquentent et s’occupent des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes particulièrement vulnérables en raison de maladies chroniques.

– Les personnes qui travaillent dans les institutions financières et d’assurance.

– Employés de pharmacie, personnel médical, infirmières, ambulanciers paramédicaux, personnel hospitalier et de clinique privée et employés dont le travail a été autorisé

– Employés publics.

– Les personnes qui fournissent des services de distribution de nourriture et de produits de première nécessité à domicile.

– Délégués, personnel diplomatique, magistrats, juges et employés de justice. Employés administratifs du

Assemblée nationale, la Cour suprême et la médecine légale qui sont nécessaires.

– Les personnes qui travaillent dans des véhicules de fret pour le transport de marchandises et la distribution de marchandises et font partie de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et de première nécessité.

Concernant les personnes qui ne respectent pas cette mesure, Bukele a assuré qu ‘”elle sera détenue et ira dans un centre de confinement et certains avantages seront retirés qui seront reçus par les personnes qui respecteront la quarantaine absolue du domicile” .

Cette disposition a été annoncée lors d’un discours prononcé par le président et dans lequel il a souligné que les cas de Covid-19 restent dans trois dans le pays.