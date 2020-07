Ne manquez pas la grande vente de Best Buy aujourd’hui – voici les 10 meilleures offres

La grande vente du 4 juillet de Best Buy est maintenant terminée, mais ne vous sentez pas trop mal si vous l’avez ratée, car des dizaines de nouvelles offres intéressantes sont disponibles lundi.

Les points forts incluent une remise massive de 650 $ sur un aspirateur robot le plus vendu aussi bien qu’un Roomba et des écouteurs sans fil à réduction de bruit pour seulement 45 $.

Ici, nous partagerons nos choix pour les 10 meilleures offres de la grande vente de Best Buy lundi.

Si vous voulez certains des meilleurs prix que nous avons vus depuis des mois sur des produits essentiels difficiles à trouver comme le désinfectant pour les mains Purell et les masques faciaux de haute qualité, vous devriez certainement suivre la couverture de l’équipe . Deals lundi. Jusqu’à présent, les points forts comprennent 15 paquets de Purell pour 2,33 $ par bouteille de 1 oz, 12 paquets de bouteilles de désinfectant 4 oz Purell qui réduisent le prix à seulement 1,46 $ par once, une opportunité extrêmement rare d’obtenir des lingettes désinfectantes Purell sur Amazon (l’expédition est gonflée, donc ces sont uniquement pour les gens qui veulent vraiment la marque Purell), les masques anti-coronavirus les plus vendus sur la planète pour 0,50 $ chacun lorsque vous coupez le coupon de 5 $ sur la page du produit, les masques WCL KN95 les plus vendus en vente pour 2,32 $ pièce, le prix le plus bas nous avons vu depuis février pour «l’iPhone des thermomètres frontaux», 50 $ Philips Hue A19 ampoules intelligentes couleur LED pour 42 $ chacun, 30 $ de rabais sur l’impressionnant Instant Pot Duo Nova, 15 $ de rabais sur AirPods Pro, seulement 31,99 $ pour les écouteurs Tozo T10 avec un sans fil étui de chargement et plus de 28 000 avis 5 étoiles, un téléviseur Fire Insignia 32 pouces le plus vendu pour seulement 129,99 $, et bien plus encore.

Annonces :

En plus de toutes ces offres fantastiques, il y a aussi une nouvelle vente en cours sur Best Buy maintenant que la vente du 4 juillet du meilleur détaillant d’électronique du pays est terminée. Vous trouverez tout de suite de nombreuses offres intéressantes sur le site de Best Buy, et vous pouvez toutes les voir ici. Vous pouvez également ignorer le suspense et avancer rapidement vers nos choix pour les 10 meilleures offres sur le site, qui sont toutes répertoriées ci-dessous.

Économisez jusqu’à 500 $ sur iPhone XS ou iPhone XS Max

Les économies sont déduites du prix total du téléphone et se traduisent soit par des économies instantanées, soit par des crédits de facture fournisseur, ce qui entraînera une réduction des paiements mensuels pour la durée de l’accord sur votre compte opérateur. Les crédits de facture seront appliqués dans un ou deux cycles de facturation et prendront fin lorsque le solde sera payé, ou que la ligne sera terminée ou transférée. La promotion des économies ne s’applique pas à l’activation d’un paiement unique et peut ne pas être cumulable avec d’autres crédits, remises et offres. Les économies maximales répertoriées peuvent ne pas être disponibles pour tous les téléphones et / ou de tous les opérateurs. Opérateurs, appareils et couverture (y compris 5G) non disponibles sur tous les marchés. Nécessite une approbation de crédit, un plan de service sans fil, un téléphone éligible et un accord de facturation à tempérament pour la durée requise du transporteur. 0 $ d’acompte pour les clients qualifiés. Pour tous les autres, un acompte et d’autres restrictions peuvent s’appliquer. Paiements téléphoniques mensuels pour une durée (20-30 mois soumis à l’opérateur) au prix de détail. 0% APR. La taxe de vente (sur le prix total) peut être due à l’achat. Si vous annulez le service sans fil, le solde restant sur le téléphone devient dû. Des frais de réapprovisionnement et d’autres frais peuvent s’appliquer. Le nombre d’appareils financés par limite de compte peut s’appliquer. Sous réserve des conditions générales du transporteur. Les conditions peuvent changer. Exclut les téléphones prépayés et déverrouillés.

Samsung – 65 ″ Class – 7 Series – 4K UHD TV – Smart – LED – with HDR

Crystal Processor 4K

Le processeur ultrarapide transforme tout ce que vous regardez en 4K époustouflant. Affichage en cristal

Découvrez des couleurs cristallines qui sont affinées pour offrir une image naturellement nette et vivante. Guide universel

La puissante technologie AI recommande la diffusion en continu et le contenu télévisé en direct dans un seul guide à l’écran. Conception sans limites

Une lunette ultra-fine sur tous les côtés pour un look incroyablement propre. Clean Cable Solution®

Cache les cordons d’alimentation et les câbles disgracieux. Fonction OneRemote

Détecte et contrôle automatiquement tous les appareils et contenus connectés compatibles. Améliorateur de jeu

Le téléviseur ajuste automatiquement les paramètres pour faciliter le déroulement des jeux. 4K Ultra HD (résolution 2160p)

Profitez de films et d’émissions de télévision 4K à couper le souffle avec une résolution 4x de la Full HD et augmentez la qualité de votre contenu actuel à une qualité d’image Ultra HD. HDR

Dévoile des nuances de couleurs que vous ne pouvez pas trouver sur la TVHD. Smart TV optimisé par Tizen

Allez au-delà de Smart TV avec des applications de nouvelle génération, un contrôle super facile et une multitude d’améliorations qui améliorent votre expérience de regarder la télévision. Motion Rate 120

Profitez d’une action fluide et nette même dans les scènes les plus rapides.

Samsung – 65 ″ Class – 7 Series – 4K UHD TV – Smart – LED – with HDR: 529,99 $ (économisez 20 $)

Toshiba – 50 ″ Class – LED – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR – Fire TV Edition

Expérience Fire TV intégrée

Fire TV Edition rassemble la télévision en direct et votre contenu en streaming sur l’écran d’accueil. Connectez n’importe quelle antenne HD (vendue séparément) pour regarder la télévision en direct en direct ou diffuser des films et des émissions de Disney +, Netflix, Prime Video, Hulu, HBO et plus encore. Dolby Vision HDR

Image 4K HDR améliorée avec une plage de contraste étendue et une luminosité supérieure. Qualité d’image fidèle à la réalité

Découvrez une qualité d’image 4K Ultra HD à couper le souffle avec plus de 8 millions de pixels pour une clarté étonnante, un contraste profond et des couleurs vives. Regardez des films et des émissions de télévision prendre vie en ultra haute définition. Télécommande vocale avec Alexa

Tout ce que vous attendez d’une télécommande – plus les applications de lancement, la recherche d’émissions de télévision, les entrées de commutation, le contrôle des appareils domestiques intelligents et plus, en utilisant uniquement votre voix. Avec les boutons Prime Video, Netflix et HBO, accédez instantanément à vos applications préférées. Continue à devenir plus intelligent

Ce téléviseur est intelligent et simple à tous points de vue. Branchez-le, connectez-vous au Wi-Fi et profitez-en. De plus, votre téléviseur devient de plus en plus intelligent grâce aux nouvelles compétences et fonctionnalités d’Alexa grâce à des mises à jour automatiques des logiciels en direct, afin que vous ayez toujours les dernières nouveautés. Divertissement sans fin

Regardez plus de 500 000 films et épisodes télévisés en streaming en HD ou Ultra HD, de Disney +, Netflix, Prime Video, Hulu, HBO, et plus encore. De plus, accédez à des dizaines de milliers de canaux, d’applications et de compétences Alexa. Obtenez tout en un seul endroit

Avec Fire TV Edition, il est facile de voir tout ce que vous avez regardé récemment – la télévision en direct, les services de streaming et les appareils connectés – en un seul endroit. De plus, vous pouvez connecter votre décodeur câble / satellite ou votre console de jeu via l’une des trois entrées HDMI du téléviseur. Compatible avec Alexa

Vous voulez regarder quelque chose de nouveau? Appuyez sur le bouton du microphone et dites «Trouver des drames», et Alexa affichera les résultats de centaines d’applications et de canaux intégrés. Vous voulez commander une pizza? Vérifiez la météo? Baisser les lumières du salon familial? Alexa peut aussi le faire. Associez-le à un appareil Echo pour un contrôle mains libres

Contrôlez votre téléviseur en mode mains libres, y compris l’alimentation, le volume, la navigation sur les chaînes, la lecture, la recherche et plus encore. Associez simplement votre téléviseur à un appareil Echo et Alexa vous entendra de l’autre côté de la pièce. (Echo vendu séparément) Écran 49,5 ″

Une grande taille pour un salon ou un espace home cinéma de taille moyenne. Regardez du contenu à plage dynamique élevée (HDR) sur votre téléviseur

Avec un téléviseur 4K compatible HDR, vous pouvez profiter de films et d’émissions de télévision HDR en plus de tout votre contenu actuel. Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d’éclairage

Profitez de détails réalistes, d’un contraste riche et de couleurs brillantes à chaque fois que vous regardez. Vitesse et performances

Propulsé par un processeur quadricœur / GPU multicœur pour une diffusion en continu réactive – profitez d’une diffusion ultra fluide de vidéos 4K jusqu’à 60 ips, de résultats de recherche instantanés et d’une réactivité rapide et fluide. Son TV avancé

Deux haut-parleurs Onkyo de 10 W, avec son DTS Studio et audio Dolby offrent une expérience immersive. Personnalisez votre expérience visuelle

Personnalisez le nom de chaque entrée, ajustez les paramètres d’image pour chaque appareil connecté, les chaînes de télévision en direct préférées dans le guide et plus encore. 3 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

Branchez de nombreux appareils, comme votre décodeur câble / satellite ou votre console de jeu. (Câble HDMI non inclus) 1 entrée USB

Connectez une clé USB pour prolonger la durée de la pause TV en direct de 2 minutes à 60 minutes. Connectez facilement votre appareil photo numérique ou tout autre périphérique USB pour afficher des fichiers photo et vidéo compatibles. Profitez de l’image sous plusieurs angles

Le grand angle de vision de 178 ° fournit une image claire pour les téléspectateurs assis près du côté de l’écran. Gérez l’expérience visuelle de vos enfants

La fonctionnalité de contrôle parental vous permet de bloquer le contenu en fonction des évaluations de programmes et de vérifier les évaluations de programmes inconnus.

Toshiba – 50 ″ Class – LED – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR – Fire TV Edition: 329,99 $ (économisez 50 $)

Ninja – Multi-cuiseur numérique Foodi ™ de 6,5 pintes

L’autocuiseur qui croustille ™ avec la technologie TenderCrisp ™

Vous permet de cuire rapidement les ingrédients, puis le couvercle croustillant donne à vos repas une finition dorée croustillante. Pot recouvert de céramique de 6,5 pintes

Offre une capacité suffisante pour cuire un rôti pour votre famille. Ce pot est antiadhésif, sans PTFE / PFOA et facile à nettoyer. Panier Cook & Crisp ™ de 4 pintes

Ce panier de grande capacité, recouvert de céramique, antiadhésif, sans PTFE / PFOA peut contenir jusqu’à 5 lb de poulet ou 3 lb de frites pour nourrir toute votre famille. Antiadhésif pour un nettoyage facile. pour nourrir toute votre famille. 1400 W de puissance

Offre des performances rapides et efficaces. Livre de recettes 45+ inclus

Vous aider à créer de délicieux repas. Cuisson sous pression jusqu’à 70% plus rapide *

* Vers des recettes à cuisson lente, braisées ou à faible mijotage.

Ninja – Multi-cuiseur numérique Foodi ™ de 6,5 pintes: 179,99 $ (économisez 50 $)

Insignia – Casque supra-auriculaire sans fil à suppression de bruit

Interface Bluetooth

Permet un appariement sans fil simple avec votre appareil compatible Bluetooth. Une connexion filaire est également disponible via le câble audio fourni. Batterie rechargeable

Offre jusqu’à 20 heures de lecture de musique. Microphone intégré

Vous permet de passer des appels téléphoniques. Annulation d’écho et suppression de bruit

Ces écouteurs bloquent le bruit externe. Casque supra-auriculaire

Ajustez en toute sécurité et dirigez la musique dans vos oreilles pour un son complet et ininterrompu. Conception pliable

Permet un stockage facile et compact. Commandes sur l’oreille

Vous permet de régler le volume et de modifier les pistes audio.

Insignia – Casque d’écoute supra-auriculaire sans fil à réduction de bruit: 44,99 $ (économisez 55 $)

Samsung – Barre de son 5.1.2 canaux 450 W avec subwoofer sans fil 8 ″ et Dolby Atmos avec Alexa

Puissance de sortie totale de 450 W

Fournit un son de qualité pour vos films, émissions, jeux et musique préférés. Subwoofer sans fil

Fournit un son de basse plus profond et plus riche. Avec une simple connexion sans fil, vous pouvez le placer là où il convient le mieux à la scène sonore de votre maison. Streaming de musique Bluetooth

Permet de profiter facilement des pistes stockées sur un appareil compatible Bluetooth (non inclus). Contribution

Comprend 1 HDMI. Prend en charge une variété de formats de fichiers

Y compris WAV, WMA, AAC, MP3 et OGG, afin que vous puissiez profiter de vos médias préférés. Apparence élégante

S’adapte parfaitement à la plupart des téléviseurs HD pour un look simplifié. Dolby Atmos

Sentez-vous comme faisant partie de la scène alors que les sons des gens, des lieux et de la musique se déplacent indépendamment autour de vous dans toutes les directions, même au-dessus.

Samsung – Barre de son 5.1.2 canaux 450 W avec subwoofer sans fil 8 ″ et Dolby Atmos avec Alexa: 849,99 $ (économisez 150 $)

Eve – Prise intelligente et compteur d’énergie

Parlez ou appuyez pour contrôler

Les mains liées? Déjà à l’aise? Allumez n’importe quel appareil de votre maison avec un simple toucher, une commande vocale Siri ou une pression sur le bouton intégré. Et activez la sécurité enfants pour empêcher toute opération indésirable. Accès en déplacement

Votre hub domestique (non inclus) vous permettra de rester connecté à votre domicile, que vous vous promeniez dans le quartier ou que vous exploriez le monde. Mettez l’essentiel de tous les jours sur le pilote automatique

Définissez les horaires des lumières, des humidificateurs, des ventilateurs et d’autres appareils vitaux. Ensuite, vaquez à vos occupations habituelles pendant qu’elles poursuivent leurs activités – le tout indépendamment de votre centre d’attache. Rendez-le facile pour tout le monde

Demandez à vos appareils de répondre à l’occupation. Tout est donc comme il se doit pour que les derniers partent et les premiers pour revenir. Regardez ces watts

Curiosité. Économie. Préservation. Les raisons de surveiller la consommation d’énergie et les coûts prévus sont nombreuses. Eve Energy vous donne la perspective d’embrasser la vôtre. Créez la scène parfaite

Les scènes permettent à plusieurs accessoires de fonctionner de concert. Ainsi, vous pouvez créer une scène appelée «Bedtime» qui allume votre lampe de chevet via Eve Energy, verrouille vos portes et ferme vos stores – le tout avec un seul toucher ou une seule commande vocale.

Eve – Prise intelligente et compteur d’énergie: 19,99 $ (économisez 30 $)

bObsweep – Aspirateur robot connecté Wi-Fi PetHair Vision

Contrôle vocal activé

Connectez le bot à Alexa ou Google Assistant, et vous pouvez le commander avec votre voix. Application mobile

Vous permet de planifier, contrôler et suivre votre bot. Disponible sur l’App Store et Google Play. Caméra VisiOn

Étend l’environnement pendant que Bob nettoie. Planification

Envoie Bob à nettoyer selon une routine personnalisée. Peut être défini sur l’application bObsweep.

bObsweep – Aspirateur robot connecté Wi-Fi PetHair Vision: 249,99 $ (économisez 650 $)

Wakeman – Chariot utilitaire pliable

Conception pliable

S’effondre en quelques secondes avec une tirette de la languette au milieu du bas pour être rangé dans de petits endroits ou accroché au mur pour libérer de l’espace au sol. Roues tout terrain 8 ″

Donnez au chariot un dégagement élevé pour le protéger des dommages causés par les obstacles dans votre cour ou sur la plage. Les roues pivotent également à 360 ° pour une meilleure maniabilité dans les coins et les objets. Poignée extensible

Télescopes à une longueur maximale de 33 « pour réduire la pression sur votre dos lorsque vous tirez. Deux porte-gobelets en filet

Gardez vos boissons à portée de main lorsque vous voyagez. 180 lb capacité de poids

Le rend idéal pour transporter tout, des glacières, des chaises pliantes, des outils d’aménagement paysager à l’équipement de sport ou à l’épicerie. Corps en polyester 600D

Se nettoie facilement avec un chiffon doux et humide pour être prêt pour votre prochaine aventure en plein air et résister aux accrocs. Cadre en acier avec revêtement en poudre

Fournit une protection contre la rouille et la corrosion.

Wakeman – Chariot utilitaire pliable: 79,99 $ (économisez 80 $)

Anker ROAV – Émetteur FM SmartCharge F2

Compatible avec certains smartphones et tablettes

Sa connectivité Bluetooth vous permet de diffuser de l’audio à partir de votre appareil Bluetooth, tandis que les commandes latérales simples vous permettent de lire et d’interrompre votre musique ainsi que de contrôler le volume. Prise en charge de l’accès à distance

Connectez et contrôlez votre liste de lecture directement à partir de votre téléphone, ou passez des appels mains libres via le système stéréo de votre voiture avec Bluetooth 4.2 et transmission de fréquence FM. Technologie de charge PowerIQ

Détecte les exigences de charge spécifiques de votre appareil pour fournir une charge universelle à haute vitesse pour tout appareil. Application mobile pour chargeur ROAV

Enregistre l’état de votre batterie chaque fois que vous démarrez votre voiture. Localisateur de voiture intégré

Fait oublier où vous avez garé un problème d’une époque révolue.

Anker ROAV – Émetteur FM SmartCharge F2: 17,99 $ (économisez 12 $)

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts d’Internet des objets du magazine Inc..