Ne soyez pas manipulé; Écoutez le président, je ne vous tromperai jamais: AMLO

Pour faire face au coronavirus dans le pays, les centres de santé, les hôpitaux, les médecins, l’équipement et les médicaments sont prêts, a déclaré le président; il y a des ressources, une organisation et une gouvernance.

Le Président Andrés Manuel López Obrador Il a décrit la réunion qu’il a eue avec son cabinet juridique et s’est agrandie jeudi comme très bonne, après que le Conseil général de la santé a été installé pour discuter de la question du coronavirus au Mexique.

Lors de la conférence du matin au Palais National, Il a déclaré que son gouvernement avait tout le nécessaire pour mettre en œuvre le plan conformément à la stratégie. cela dure depuis trois mois.

Le président fédéral a souligné que la préparation de notre pays à affronter le Covid-19 était encore plus précoce que celle des autres gouvernements du monde. Il a réitéré que cela a été fait de manière professionnelle avec le leadership de médecins, de techniciens et de scientifiques, et non de politiciens ou de spécialistes ou de chroniqueurs ou de chauffeurs de radio et de télévision.

Cela peut vous intéresser: nous n’avons pas besoin de couvre-feu pour le coronavirus: AMLO

“C’est une question que nous traitons avec une grande responsabilité et nous avons les espaces prêts, si nécessaire, dans les centres de santé, les hôpitaux, les médecins, l’équipement nécessaire, les médicaments “, a-t-il déclaré.

“Le plan DN-III et le plan marin sont en cours de préparation », a-t-il ajouté. “Nous sommes prêts, nous avons des ressources, tout l’argent nécessaire et, surtout, il y a une organisation, un commandement, une gouvernance dans le pays”.

López Obrador a déclaré que les Mexicains doivent avoir confiance et ne pas être manipulés.

“Lorsque vous avez besoin de leur transmettre quelque chose, je vais le faire très clairement, afin qu’ils soient conscients de ce qui se dit. Je vais appeler le peuple: écoutez le président et je ne vous tromperai jamais. J’ai trois principes qui me guident: ne mentez pas, ne volez pas et ne trahissez pas les gens “, a-t-il déclaré.

Cela pourrait vous intéresser: AMLO exclut la réduction des taxes sur les coronavirus

“La plupart des gens le savent et même nos adversaires le savent, mais pour des raisons politiques, ils font un travail d’opposition. De plus, à l’approche des élections, il y a ceux qui veulent profiter de ce coronavirus pour voir s’ils se font connaître de façon très vulgaire et actuelle “, a-t-il ajouté.