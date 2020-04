Ne vous occupez pas seulement de ceux qui aident; Je connais quelqu’un qui aide

Ainsi, vous pouvez aider les personnes âgées 1:24

(.) – “Prenez soin de ceux qui vous aident.”

C’est une bonne ligne. Merci, monsieur Rogers. Et sa résistance n’est pas surprenante.

La présence de ceux qui aident nous offre de l’espoir dans les moments de chaos. Le monde peut se sentir terrible en ce moment, avec une pandémie qui se propage à travers le monde, mais d’une manière ou d’une autre, il y a encore des gens qui se soucient des autres.

Mieux encore, ces personnes pensent que prendre soin des autres, l’ingrédient clé du maintien des liens sociaux, en vaut toujours la peine. Leurs actions nous rappellent qu’après tout cela, il restera quelque chose qui mérite d’être combattu pour être préservé.

Aider ne doit pas seulement être quelque chose que nous admirons à distance. Lorsque nous avons la possibilité de vous aider, rappelez-vous, vous devez d’abord mettre vos masques à oxygène; Il y a plusieurs bonnes raisons pour nous tous d’essayer.

Aider les autres nous fait nous sentir mieux

Il existe un grand nombre de recherches qui montrent que faire du bien aux autres nous fait nous sentir mieux.

Une étude de 2016 (PDF) qui a utilisé la neuroimagerie a révélé que la générosité nous rend plus heureux, une découverte reproduite par de nombreuses autres études utilisant d’autres méthodologies. Une autre étude de 2009 a suivi des personnes âgées de 18 à 60 ans et a constaté que ceux qui font des actes de gentillesse sont plus satisfaits de leur vie que ceux qui ne le font pas. La liste s’allonge encore et encore.

Les psychologues se réfèrent à cette envie comme une ruée vers l’aide et croient que notre cerveau crée des endorphines lorsque nous effectuons des actes de gentillesse. Les centres de plaisir de notre cerveau s’illuminent lorsque nous donnons.

Le cerveau de nos enfants n’est pas différent. Il existe de nombreuses études qui montrent la générosité chez les enfants (PDF) et l’empathie à partir de six mois. Mais vous n’avez probablement pas besoin d’une étude pour vous dire comment les enfants se sentent bien lorsqu’ils abandonnent d’eux-mêmes. Pensez à ces sourires.

Maintenant, bien sûr, nous ne devons pas seulement donner aux autres pour nous aider. En fait, la recherche suggère que de telles tentatives de jouer avec nos systèmes de générosité sont peu susceptibles de produire les résultats souhaités.

Mais alors que nous improvisons nos stratégies d’adaptation familiales en ce moment, cela ne fait pas de mal de garder à l’esprit que les tentatives de générosité bien intentionnées produisent des récompenses pour toutes les parties impliquées. La sincérité est la clé et c’est la partie qui sera la plus difficile à enseigner à vos enfants.

Encouragez vos enfants à aider les gens

L’une des façons les plus simples d’apprendre à vos enfants à vous aider est d’aider davantage.

“La modélisation, également appelée apprentissage par observation, est l’un des outils les plus sous-estimés et les plus mal utilisés par les parents”, a déclaré Alan Kazdin, professeur de psychologie de l’enfant et de psychiatrie à l’Université de Yale.

Kazdin a expliqué que la modélisation de la générosité peut commencer simplement en appréciant la générosité des autres. Avez-vous entendu quelque chose de bien que quelqu’un a fait pour quelqu’un d’autre? Soulignez-le.

Lorsque les parents le font eux-mêmes, ils devraient s’habituer à le dire à leurs enfants. Mais surtout, ne vous en vantez pas. “Soyez instructif, gentil et doux, plutôt que juste”, a ajouté Kazdin. (Cela ne devrait pas être l’occasion pour les parents de se montrer.)

La chose étonnante à propos de la modélisation, a expliqué Kazdin, c’est comment vous pouvez enseigner à nos enfants des compétences sans qu’ils ne fassent rien. Nous pouvons changer qui ils sont simplement en étant les gens que nous voulons qu’ils deviennent.

Kazdin a déclaré que les réseaux de miroirs du cerveau, la merveilleuse astuce de l’esprit qui nous permet de sentir que nous faisons ce que nous voyons faire les autres, est probablement responsable. Nos enfants peuvent expérimenter l’arc du don, la rougeur initiale de la générosité, la performance de l’action et l’aide à travers nous.

Commencez petit, puis pratiquez

Pour que les enfants puissent aider par eux-mêmes dans un endroit sincère, Kazdin suggère de commencer petit et de le répéter encore et encore. Faire quelque chose de simple comme dire «merci» ou «je t’aime» à grand-mère, même si elle n’a pas d’émotions et est routinière au début, elle finira par s’internaliser. C’est particulièrement le cas si vous pouvez voir à quel point grand-mère est heureuse et que vos parents remarquent légèrement la même chose.

Maryam Abdullah, directrice du programme parental au Great Science Center de l’Université de Californie à Berkeley, a déclaré que les parents devraient prêter une attention particulière à l’état émotionnel de leurs enfants avant de les encourager à faire des actes de générosité par eux-mêmes. S’ils semblent en détresse, ce n’est pas le bon moment pour pousser.

Mais s’ils semblent capables de penser en dehors d’eux-mêmes, il existe plusieurs façons de les aider à profiter de leur générosité. D’une part, essayez de vous appuyer sur leurs points forts et donnez-leur des exemples d’utilisation de cette force pour aider quelqu’un d’autre. Aimez-vous dessiner? Raconter des blagues? Pouvez-vous partager?

Concentrez-vous sur les intérêts de vos enfants

Les parents peuvent également profiter des intérêts de leurs enfants. Aiment-ils les loutres? Des parcs? Cupcakes d’un magasin local qui a actuellement un GoFundMe? Peut-être pourraient-ils faire don d’une partie de leur allocation à tout ce qu’ils aiment.

Y a-t-il un voisin plus âgé ou quelqu’un de votre communauté religieuse qui pourrait bénéficier d’une forme de contact en ce moment? Peut-être que vos enfants peuvent dessiner une image ou leur écrire une lettre. Ou vous pouvez proposer d’acheter des produits d’épicerie et vous et votre enfant livrez (à distance). Ils pourraient également aider un parent à organiser et recueillir des dons de fournitures médicales pour un hôpital local.

Faire du bien peut aussi se faire entre amis et famille.

Peut-être que votre enfant apprend le pouvoir de communiquer avec un ami ou un parent pendant une période difficile. Dire simplement “comment allez-vous?” au bon moment, avec la bonne intention, cela peut absolument être qualifié de bonne action.

Il y a aussi beaucoup de potentiel à la maison.

Chaque frère ou membre de la famille peut avoir une idée de quelque chose de gentil à faire l’un pour l’autre. Ils pourraient faire des biscuits préférés de votre sœur. Ils pouvaient laisser leur petit frère choisir le dessin animé pendant la télévision. Ils pouvaient faire une balade à vélo avec papa, même s’ils préféraient marcher.

«Présentez-le comme une opportunité dans laquelle ils ont également une voix. Vous voulez capitaliser sur leurs propres motivations intrinsèques, car cela augmente la probabilité qu’ils se sentent bien et qu’ils ressentent ensuite une sensation chaleureuse et lumineuse », a déclaré Abdullah.

Il est presque aussi important que l’acte d’y réfléchir plus tard, a-t-il expliqué. Les parents devraient célébrer leurs enfants pour cela et les aider à comprendre les ramifications de leur bonne action. Abdullah a déclaré que cela est particulièrement important pour les enfants plus âgés, car «cela les aide à raconter leurs histoires. ‘C’est ce que je suis. C’est le genre de personne que je veux être. “

Pour les jeunes enfants, Abdullah recommande de garder les projets sur la possibilité de donner des idées là où elles sont susceptibles de réussir.

“Vous voulez avoir du succès. La recherche montre que si vous demandez à un enfant de vous aider et de lui confier une tâche qui n’a pas abouti, cela peut saper son désir d’aider à l’avenir. “

Avec nos enfants et avec nous-mêmes, ce n’est pas le moment d’attendre la sainteté. Certains jours, nous aurons l’impression de mériter le prix Nobel de la paix juste pour que tout le monde se brosse les dents matin et soir.

Mais plus nous restons longtemps dans cet état incertain, isolé et terrifiant, plus nous devons trouver des moyens de nous sentir connectés aux autres et de nous sentir bien. Ce qui rend l’aide si exceptionnelle, c’est qu’elle nous permet de faire les deux en même temps.

.