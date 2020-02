Nerea Martí: la série féminine peut marquer ma carrière, il y a du culot | Sports

La coureuse valencienne Nerea Martí fera ses débuts avec l’équipe de Prague Motorsport lors de la prochaine édition de la Women Series et sera la deuxième plus jeune concurrente de l’épreuve, ce qui garantit qu’elle la motive à concourir en même temps, ce qui lui cause “certains nerfs”, car il considère que ce peut être une saison qui marque sa carrière.

S’adressant à l’EFE, Martí, 18 ans, est convaincu que sa présence dans la série féminine de l’automobile est une “étape très importante” et “un tournant” dans sa carrière car il est devenu l’un des vingt participants à la Deuxième édition du concours et l’une des trois espagnoles qui seront présentes au championnat.