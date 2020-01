Nerfs, personnalité et jeunesse à la première de l’opération Triunfo 2020 | La culture

La première d’OT 2020 se déroule avec deux candidats éjectés et une sélection de 16 candidats au style et à la personnalité très définis et dont les performances ont été marquées par les nerfs.

Vingt ans après la première diffusion de Operación Triunfo, Televisión Española présente la onzième édition de ce format avec la plus jeune génération de l’histoire de l’émission. Seize candidats qui ne dépassent pas 26 ans et se démarquent pour avoir des voix très personnelles et un style original certainement éloigné, dans la plupart des cas, de la musique la plus commerciale.