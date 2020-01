Nestlé investira plus de 1,8 milliard d’euros pour le passage aux plastiques recyclés | Les entreprises

Nestlé investira plus de 1 800 millions d’euros pour mener le passage des plastiques vierges aux plastiques recyclés adaptés à l’alimentation et accélérer le développement de solutions innovantes d’emballage durable.

Sur la base de l’engagement annoncé en 2018 que 100% de ses conteneurs sont recyclables ou réutilisables d’ici 2025, Nestlé réduira d’un tiers l’utilisation de plastiques vierges au cours de la même période, tout en travaillant avec d’autres agents pour faire progresser l’économie circulaire et son efforts pour garder les océans, les lacs et les rivières propres de plastique, comme annoncé dans un communiqué.

La plupart des plastiques recyclés ont du mal à être réutilisés comme récipients alimentaires, de sorte que la quantité de plastique recyclé disponible pour un usage alimentaire est limitée.

Pour créer un marché de plastique recyclé adapté à l’alimentation, Nestlé s’est engagé à obtenir jusqu’à 2 millions de tonnes de plastique recyclé pour l’alimentation et à allouer plus de 1 500 millions de francs suisses – 1 350 millions d’euros – pour payer une prime pour ces matériaux à partir de Maintenant jusqu’en 2025.

Nestlé identifiera des gains d’efficacité opérationnelle pour compenser cette initiative et cela n’a aucun impact sur son compte de résultat

L’innovation dans l’emballage, qui comprend de nouveaux matériaux, des systèmes de recharge et des solutions de recyclage, est un autre défi clé sur la voie d’un avenir sans déchets.

En plus des recherches importantes menées par la société à travers le Nestlé Institute of Packaging Sciences, la Société lancera un fonds de capital-risque de 250 millions de francs suisses -225 millions d’euros – pour investir dans des start-ups qui se concentrent sur dans la recherche de solutions d’emballage durables.

Ces deux initiatives s’ajoutent aux efforts continus de Nestlé dans la recherche, la fourniture et la fabrication de conteneurs recyclables ou réutilisables et contribuent à son objectif d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. Dans le cadre de l’engagement de l’entreprise en matière d’emballage et Dans le but d’accroître la transparence, Nestlé continuera de tirer davantage d’initiatives et de fournir des mises à jour régulières sur ses progrès.

Comme l’a souligné le PDG de Nestlé, Mark Schneider, “aucun plastique ne devrait se retrouver dans la décharge ou à la poubelle” et a ajouté que “rendre les plastiques recyclés sans danger pour les aliments est un énorme défi” pour l’industrie et pour Cela “en plus de minimiser l’utilisation des plastiques et de collecter les déchets”, ils veulent “rendre plus de plastiques recyclables à l’infini”.

Pour sa part, le PDG de la Fondation Ellen MacArthur, a déclaré que l’élimination des plastiques qui ne sont pas nécessaires peut “créer une économie dans laquelle le plastique ne devient jamais un déchet”.

Nestlé est présente dans 190 pays à travers le monde et compte 308 000 employés, fermement attachée à l’objectif de Nestlé d’améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain.

En Espagne, Nestlé a installé sa première usine à La Penilla de Cayón (Cantabrie) en 1905. Actuellement, elle dispose de 10 centres de production répartis dans 5 communautés autonomes et 56% de la production espagnole totale est exportée, principalement vers les pays d’Europe.