Netflix annonce une série de Sánchez Arévalo et un concours musical | Culture et divertissement

La première série de Daniel Sánchez Arévalo, “une histoire d’amitié et de dépassement”, avec des protagonistes féminines, et le concours musical “A sing”, présenté par Ricky Merino, sont quelques-unes des nouveautés annoncées jeudi par Netflix avec une première programmée entre ce année et 2022.

Lors d’une réunion avec des journalistes au siège de la Film Academy, Diego Ávalos, vice-président du contenu original de la plateforme pour l’Espagne, a annoncé un total de sept nouveaux projets espagnols originaux.