Netta, vainqueur de l’Eurovision 2018: je n’aurais jamais pensé que ce serait une pop star | Culture et divertissement

“Je n’ai pas besoin de vos problèmes, je ne suis pas Ricky Lake”, dit Netta à ceux qui approchent à la recherche de recettes magiques sur la façon de gagner en confiance, ce que le vainqueur de l’Eurovision 2018 a coûté des années “d’erreurs et de succès” dans un processus “d’apprentissage et d’acceptation” dans laquelle elle est encore plongée.

“Avant, je pensais qu’il y avait des choses que je n’étais pas sûr, et ça s’est avéré être le cas. Par exemple, je n’ai jamais pensé que je serais une pop star. J’ai commencé à faire du jazz et ensuite je suis passé à la musique alternative, mais je n’ai jamais pensé monter sur scène. avec des danseurs. Pour moi, c’était du sale boulot, mais nous ne sommes ici que quatre ans plus tard “, dit-il à Efe non pas comme une auto-critique.