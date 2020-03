New York interdira tout rassemblement ou événement réunissant plus de 500 personnes dans le but d’endiguer la propagation du coronavirus, a annoncé jeudi le gouverneur de l’Etat, Andrew Cuomo.

La mesure prendra effet vendredi après-midi, sauf dans le cas des cinémas de Broadway, où elle commencera à s’appliquer ce jeudi.

L’interdiction n’affectera pas les écoles, les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers ou le système de transport public, a expliqué Cuomo lors d’une conférence de presse.