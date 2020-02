Le pilote américain Ryan Newman, qui a été impliqué dans un accident majeur sur le Daytona 500 lundi, en mode NASCAR, est sorti ce mercredi de l’hôpital du Halifax Medical Center, où il avait été admis dans un état grave.

Newman, 42 ans, a quitté l’hôpital accompagné de ses deux filles, moins de 48 heures après avoir joué dans l’un des accidents les plus brutaux dont on se souvienne dans l’histoire de la course aux icônes NASCAR.