Newsom délivre une ordonnance de protection aux locataires et aux propriétaires lors de la pandémie de COVID-19 – Telemundo Miami (51)

Le gouverneur Gavin Newsom a publié lundi un décret qui autorise les gouvernements locaux à arrêter les expulsions de locataires et de propriétaires. En outre, il ralentit les saisies et protège contre la fermeture des services publics pour les Californiens touchés par COVID-19.

Le décret exécutif intervient alors que les Californiens subissent une perte substantielle d’heures ou de salaires et des licenciements liés au COVID-19, affectant leur capacité à suivre leurs loyers, hypothèques et factures de services publics, selon un communiqué officiel du gouvernement. de Californie.

“Les gens ne devraient pas perdre ou être expulsés de leur domicile en raison de la propagation du COVID-19”, a déclaré le gouverneur Newsom. “Dans les semaines à venir, tout le monde devra faire des sacrifices, mais un endroit où vivre ne devrait pas être l’un d’eux. Je recommande fortement aux villes et aux comtés d’assumer cette autorité pour protéger les Californiens.”

L’ordonnance ne dégage pas le locataire de l’obligation de payer le loyer ni ne restreint la capacité du propriétaire à recouvrer le loyer dû. Les protections sont en vigueur jusqu’au 31 mai 2020, sauf prolongation.

L’ordonnance demande également aux banques et autres institutions financières de suspendre les saisies et les expulsions connexes pendant cette période.

“Le décret du gouverneur demande à la California Public Utilities Commission de superviser les mesures prises par les fournisseurs de services publics et privés pour mettre en œuvre des protections du service client pour les services publics essentiels, y compris les services d’électricité, de gaz et d’eau , Internet, ligne fixe et téléphone portable chaque semaine “, conclut le communiqué.

