Niamh essaie un nouveau cours de danse d’épée à Holborn Gymbox

Si je devais classer mes obsessions d’enfance, Mulan serait quelque part en haut de la liste. Et il ne fait aucun doute que l’admiration restante pour l’héroïne de Disney a alimenté mon désir d’assister à un cours de danse à l’épée à Gymbox. Enseigné par le cascadeur de cinéma Vitas Libas, Sword Play offre aux participants la chance d’apprendre une séquence de mouvements de danse à l’épée de style Wushu mis en musique. Repérez mon interprétation interne de “Je vais faire de vous un homme”.

Bien que je crains légèrement que ma maladresse puisse mettre en danger la vie et les membres des autres participants, Vitas a aidé à former des brindilles de FKA pour ses routines de scène de danse à l’épée, donc je sais que je suis entre de bonnes mains. Et alors que nous entrons dans le studio et que Vitas ouvre un sac d’épées en bois à utiliser, mon anxiété s’apaise. J’en sors un du sac et j’essaie de faire des swooshes d’entraînement, mais je me rends vite compte qu’il est en fait assez lourd. «Il y a deux tailles d’épée», explique Vitas. “Si vous voulez un vrai entraînement, optez pour le plus grand.” Je me précipite vers le devant de la classe et échange pour une arme plus petite.

Maintenant pour la technique: Vitas explique que si nous tenons notre épée horizontalement devant nous, nous devrions avoir notre main droite contre la poignée de l’épée, face vers le haut et la gauche en bas de la poignée, vers le bas, avec notre petit doigt doigt reposant à la fin. Il est évident que tout le monde dans la classe n’est pas un novice, car une fille balance son épée en toute confiance dans les airs.

Nous commençons dans ce que Vitas appelle la position Kill Bill, ce qui implique une position large, en se penchant à droite, avec notre épée pointée vers le haut. Vitas démontre un mouvement de swooshing dans lequel nous amenons l’épée dans les airs vers le coin supérieur gauche, transférant le poids à l’autre jambe. Ensuite, c’est une coupe vers l’arrière et vers le bas pour que nos poignets soient croisés, suivis d’une tranche diagonale en haut à droite. La copie de Vitas semble assez facile – je pense que je comprends.

Quand il est temps de l’essayer avec de la musique, je suis moins confiant. À une vitesse lente, je peux toujours suivre Vitas, mais lorsque nous essayons à deux reprises, je suis immédiatement perdu. Nous ralentissons et pratiquons les mouvements quelques fois de plus jusqu’à ce que nous les ayons cloués (nous pensons) avant que Vitas ne continue. Viennent ensuite les swooshes aériens, suivis de balançoires en forme de huit. À ce stade, une grande femme sent presque un luminaire nettoyer le plafond avec son épée.

Alors que nous accélérons le rythme et combinons les deux séquences, je suis confus,

mais en cas de doute, je reviens à ma position de départ Kill Bill – Uma Thurman,

mange ton cœur. Les derniers coups que nous apprenons sont un coup mortel, avant de

épées à travers nos coudes intérieurs pour «essuyer le sang de notre ennemi» – une description

qui est un petit graphique à mon goût, mais je suppose que cela nous aide à

personnage.

Il est maintenant temps de rassembler tous les mouvements en un seul tueur

séquence et je pense que je l’ai enfin! Je balance, swoosh et hache dans le temps avec

la musique que nous avançons tous les quatre temps. À ma grande joie, je peux toujours suivre

lorsque nous essayons à deux reprises, mais lorsque Vitas accélère à nouveau le tempo, je suis perdu.

Je commence à balancer mon épée avec un abandon gay, en espérant que cela ressemble vaguement à ce que

on nous a appris.

À la fin de la session, il y a une douleur sourde dans mon bras droit et je peux voir pourquoi cela fournirait un entraînement approprié si vous n’étiez pas aussi faible que moi et aviez opté pour une épée plus grande. Je réessayerais sans aucun doute, car le cours était amusant, mais je pense qu’il faudrait quelques séances pour faire de moi un Mulan.

Pour plus d’informations ou pour réserver un cours, visitez gymbox.com.

Résumé

Nom d’article

Crashers de classe: jeu d’épée

La description

Enseigné par le cascadeur de cinéma Vitas Libas, qui a formé FKA Twigs pour ses performances sur scène, Sword Play offre aux participants la chance d’apprendre une séquence de mouvements de danse du sabre de style Wushu mis en musique. C

Auteur

Niamh Leonard-Bedwell

Nom de l’éditeur

Magazine sain

Logo de l’éditeur